TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Claudio Puccio/TuttoPalermo.net

Subito brutte notizie per la Ferrari in Spagna. Notte di lavoro per un problema sulla Ferrari di Carlos Sainz. Subito sotto pressione e ansia lo spagnolo. Clicca qui per leggere l'articolo completo sul => problema Ferrari in Spagna <=