Fantacharity, con la lega fantacalcistica benefica puoi vincere la maglia di Rovella

© foto di www.imagephotoagency.it

La Rise Together Foundation, in collaborazione con Fantacalcio, ha avviato la seconda edizione di FantaCharity, una lega fantacalcistica benefica lanciata lo scorso anno. L'iniziativa mira a raccogliere fondi per creare un servizio di assistenza psicologica per i piccoli pazienti e le loro famiglie presso l’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano.

Dal 8 ottobre 2024, i fantallenatori possono iscriversi al torneo benefico, che sostiene i progetti della Rise Together Foundation, attiva dal 2020 nel miglioramento delle cure pediatriche e nel supporto a bambini svantaggiati. Per partecipare, è richiesta una donazione di 20€, che può essere effettuata attraverso il sito ufficiale della fondazione. Gli aderenti riceveranno un ticket per l'iscrizione alla competizione, aperta fino alle 17:00 del 18 ottobre 2024. Quest’anno, i partecipanti avranno l’opportunità di vincere prodotti unici e esperienze esclusive, comprese maglie autografate dai giocatori della scuderia di Giuseppe Riso, tra i quali Nicolò Rovella.

"Speriamo davvero che FantaCharity ci permetta di estendere ancora di più il nostro sostegno a chi si impegna in prima linea per la salute dei bambini", afferma Giuseppe Riso, Founder di GR Sport Agency. "Non conoscevamo numeri e gravità del fenomeno dei bambini ustionati, è stata la Prof.ssa Pelizzo - che fa parte del nostro Comitato Scientifico - a portarlo alla nostra attenzione. Desideriamo fare la nostra parte per dare una mano ad una struttura che è in prima linea nell’aiuto a questi bambini, contribuendo anche a sensibilizzare l’opinione pubblica su un problema poco conosciuto".