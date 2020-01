Fascetti: “La Lazio ora diventa pericolosa, deve sognare”

La Lazio non ha intenzione di fermarsi, il momento dei biancocelesti è d'oro. Ai microfoni di TMW ha parlato Eugenio Fascetti: "Ora inizia a diventare pericolosa. Riesce a vincere spesso anche nei minuti di recupero, ci crede ed è in salute. Non è da tutti riuscire a cogliere successi anche in extremis. Ha preso confidenza e non ha più vuoti nella stessa partita. Può sognare perchè non ha niente da perdere"