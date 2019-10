Fascetti: "Lazio bella squadra, ma ha dei limiti. E su Gasperini..."

Un botta e risposta secco e deciso, quello tra la Lazio e Gasperini. Il tecnico dei bergamaschi ha fortemente criticato i due rigori concessi ai biancocelesti sabato scorso. Sull'argomento ha espresso il suo parere anche Eugenio Fascetti: "Sul primo rigore mi sembra che Immobile ci abbia un po' pensato prima di cadere, però comunque è stato toccato. E non mi è parso un rigore scandaloso. Quanto alle polemiche di Gasperini credo che dopo le partite noi allenatori spesso non siamo 'normali'. Comunque qella di sabato è stata na bella gara. La Lazio è una bella squadra ma il suo habitat è quello: a volte può entrare tra le prime quattro, altre no. Oltre non può andare".

