Gaetano Fedele, procuratore di Ciccio Caputo, a Tuttomercatoweb.com ha detto la sua sulla flessione della Lazio post lockdown: "Il post Covid è stato determinante. La Lazio non dispone di una rosa ampia e con le partite ravvicinate sarebbe servita una maggiore rotazione. Non voglio addentrarmi in discorsi fisici".