Felipe Anderson, continua la vacanza a Roma: ieri a cena a Terracina - FOTO

È rimasto un legame speciale tra Felipe Anderson e la città di Roma. Il brasiliano ha trascorso 5 anni con la Lazio per poi trasferirsi al West Ham, a Londra. L'ex numero 10 biancoceleste però non perde occasione per tornare nella Capitale, come dimostra questa foto di ieri sera in cui è stato immortalato a cena a Terracina al ristorante "Il Caminetto". Già lo scorso 29 luglio aveva postato sui propri social un video che lo ritraeva al Colosseo.

Felipe Anderson, vacanze romane per l'ex biancoceleste e i tifosi... - VIDEO

Calciomercato Lazio, dalla Turchia: il Fenerbahce punta Bastos

TORNA ALLA HOME PAGE