"Festa dello Sport per tutti", Eichberg: "Vi presento l'evento biancoceleste"

Sabato 28 settembre, nella splendida cornice di Villa Glori, andrà in scena l'evento organizzato dalla Polisportiva Lazio "Festa dello Sport per tutti". Il vicepresidente della Polisportiva, Federico Eichberg, ha presentato ai nostri microfoni tutta l'organizzazione di tale evento: "La Lazio già dal 2015 svolge progetti finalizzati all’inclusione sociale e alla lotta contro la discriminazione insieme alla Commissione europea, grazie ad un programma chiamato Erasmus Plus. Abbiamo avuto 17 progetti che le nostre sezioni stanno svolgendo in Europa. La Lazio è infatti a capo della European Multisport Club Association (Associazione delle Polisportive Europee), all’interno della quale ci sono Sporting Lisbona, Olympiacos, Everton ecc.".

LAZIO, MOVIMENTO SPORTIVO EUROPEO:"Da 4 anni facciamo dei progetti con la Commissione europea, per promuovere lo sport per tutti. Di recente la Commissione ha promosso la “Settimana europea dello Sport”, attraverso cui vengono favorite attività sportive in tutti i 28 paesi dell’ Unione Europea. Ecco come funziona:la Commissione attribuisce delle risorse ad ogni governo che, attraverso il proprio Ufficio per lo Sport, organizzano gli eventi. In Italia l’Ufficio Sport è a Palazzo Chigi, dove è stato deciso di fare 3 eventi quest’anno: uno con la regione Lombardia, uno con la Federcalcio e uno con la Polisportiva Lazio. Da ciò si evince che il nostro è un movimento sportivo di assoluto livello".

LA FESTA DEL 28 SETTEMBRE: "L’Evento si svolgerà a Villa Glori, presso la sezione della ‘Lazio Equitazione’ dalle 12 alle 20 di sabato 28 settembre. Saranno presenti le sezioni della Lazio per far fare pratica sportiva attiva a chiunque lo desideri. Ci saranno 3 target specifici: i bimbi dai 3 ai 15 anni, i grandi che fanno poca attività fisica e quello del mondo della disabilità. L’evento è aperto a tutti e sarà una grande festa biancoceleste".

