Feyenoord, Kokçu: "Tutto nelle nostre mani. L'ambiente farà la differenza"

Lo stadio De Kuip si prepara alla gara tra Feyenoord e Lazio in programma giovedì 3 novembre alle 18.45. Gli olandesi davanti al loro pubblico metteranno in campo tutte le loro forze per provare a qualificarsi. L'ambiente poi avrà il suo peso, come affermato da Orkun Kokçu ai canali ufficiali del club: "Tutto è ancora nelle nostre mani. Ti rendi conto di come l'atmosfera possa incidere sulla partita. Con lo Sturm Graz avevamo vinto 6-0 all'andata e in Austria abbiamo perso. Sono curioso di sapere cosa proverà la Lazio da noi".