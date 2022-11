Feyenoord - Lazio, dall’Olanda con ardore: la grinta di Pedro - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Poche ore separano la Lazio dalla sfida col Feyenoord. Altissima la posta in palio, tre punti per godersi la qualificazione diretta agli ottavi e rendere giustizia a tutti gli sforzi fatti finora. Ci credono i biancocelesti, non vogliono lasciarsi sfuggire questa grande occasione e attendono con trepidazione il fischio d’inizio fissato alle 18:45. Suona la carica Pedro, tramite il proprio profilo Instagram. Lo spagnolo è il motivatore della squadra, non manca mai nell’incoraggiare i suoi compagni prima di ogni match e anche stavolta non poteva esimersi dal farlo. Ad accompagnare il post, il messaggio: “C’mon Eagles”.

