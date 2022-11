Feyenoord - Lazio, nessuno disturbi Sarri: la richiesta aI cameraman

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Match molto intenso quello tra Feyenoord e Lazio al De Kuip. Le squadre hanno voglia di centrare la qualificazione e si stanno dando battaglia in campo, senza esclusione di colpi. Sulla panchina biancoceleste, Maurizio Sarri è concentratissimo nell’osservare quanto accade sul terreno di gioco per incitare e dare direttive ai suoi uomini. Nel frattempo, tra un’azione e l’altra annota sul suo taccuino le proprie riflessioni e colto in flagrante dalle telecamere, il toscano ha invitato gli operatori a dirigere l’obiettivo altrove. Come a voler proteggere i propri segreti.

