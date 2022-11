Feyenoord - Lazio, Sarri: "Non sono deluso. Avremmo dovuto saper soffrire di più "

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Una Lazio beffata dal Feyenoord saluta l’Europa League. Non sono bastate le molte palle gol avute nel primo tempo, gli olandesi trovano, dopo un errore difensivo e Provedel che si fa scappare la palla dalle mani, la rete che spedisce in Conference League e fuori dalla competizione, la squadra di Maurizio Sarri. Al termine del match è intervenuto Maurizio Sarri ai microfoni di Sky Sport: "Atteggiamento buono per tutta la partita ma ci sarebbero stati momenti in cui c’era da soffrire ma non abbiamo concesso molto. Siamo responsabili di aver creato 5 volte l’occasione di mettere la palla dentro e siamo stati puniti anche per questo. Ho visto una squadra viva e determinata e pronta a lottare con un buon calcio. La sconfitta è a livello di gioco non ci stava, ma a livello episodico può starci, ma la squadra non mi ha deluso stasera. Vorrei avere il tempo effettivo giocato perché non abbiamo giocato per 5 minuti effettivi, non era semplice. Abbiamo sbagliato partita, a Graz abbiamo fatto buon pareggio, in casa in superiprità numerica l’avremmo portata infondo. Abbiamo toppato con i danesi che ci costa il terzo posto, viene tutto fuori da lì. Conference? Basta non sbagliare una partita completamente, in campionato puoi permettertelo, in Europa sbagliarne una cosi può comprometterti molto, soprattutto per la differenza reti non puoi permetterla. La nostra eliminazione è tutta lì. Penso che dopo la partita come stasera bisogna restare calmi e analizzarla in maniera seria e preparare la prossima senza colpevolizzare nessuno più di tanto. Ho visto una squadra tosta, 5-6 palle gol in un campo difficilissimo, ho pochi rimpianti dalla partita".

Il tecnico della Lazio ha parlato anche a Lazio Style Radio. Ecco cosa ha detto alla radio ufficiale biancoceleste: "Abbiamo creato tanto e concesso poco e l'abbiamo perso per un episodio. Non ho nulla da creare. La squadra ha fatto una partita tosta, ma ha sprecato 3-4 occasioni da gioco. Dopo il loro gol di fatto non si è più giocato. Ho visto la squadra pronta alla battaglia, non sono deluso stasera. La partita in Danimarca ha compromesso la differenza reti. In in un girone d'Europa League certe cose le paghi. Ho visto una buona tenuta, poi ci sono stati degli episodi arbitrali che avrebbero fatto innervosire anche Padre Pio. Sia fisicamente che mentalmente ho visto bene la squadra. Certo giocare ogni 3 giorni non è semplice. Fossi nel presidente non andrei nemmeno a giocare la Conference League, stasera ci hanno trattato davvero malissimo. La squadra arbitrale è andata nettamente in confusione. Nell'azione del gol c'erano ben due falli".

L'allenatore biancoceleste ha detto la sua sulla prestazione della sua squadra e sul risultato finale anche ai microfoni di DAZN: "In tutto il girone abbiamo sbagliato solo la partita in Danimarca contro il Midtyjlland, ma in Europa è un lusso che non puoi concederti perché in un girone di sei partite ti costa caro, a differenza del campionato. L'atteggiamento della Lazio è stato buono per tutta la partita, a tratti abbiamo anche giocato un buon calcio in un ambiente caldissimo. Spiace perché avremmo dovuto sfruttare le 4-5 occasioni che abbiamo avuto e invece siamo stati puniti. La squadra non meritava questa sconfitta e ora la analizzeremo attentamente. Ho visto una squadra viva e determinata, per questo non sono deluso dalla mia Lazio. I ragazzi mi sono piaciuti anche se forse in alcuni momenti avremmo dovuto saper soffrire di più".