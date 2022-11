Feyenoord - Lazio, Schaken: "Sarà dura, ma al De Kuip può succedere di tutto"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La partita di giovedì tra Feyenoord e Lazio sarà fondamentale per entrambe le squadre che hanno l'obiettivo di passare il turno e accedere alla fase a eliminazione diretta dell'Europa League. I biancocelesti, dopo il 4-2 dell'Olimpico, proveranno a ripetersi anche al De Kuip, dove però la squadra di Slot, aiutata dal suo pubblico, tenterà in tutti i modi di opporsi e regalarsi tre punti fondamentali. L'importanza del giocare in casa per gli olandesi è stata sottolineata anche da l'ex attaccante biancorosso, Ruben Schaken intervenuto ai microfoni di Feyenoord TV:

"Il De Kuip è una cosa magica. Ho vissuto io stesso quell'atmosfera. Lì possono succedere cose pazzesche. Non so se tutti ricordano il gol di Manu. Il De Kuip è esploso e non lo dimenticherò mai. Eravamo avanti 3-0 e ci siamo sentiti come se fosse fatta, alla fine, è stato un secondo tempo completamente diverso. L'avversario è tornato sul 3-3, poi fortunatamente, Manu ha segnato il gol della vittoria. Senti davvero di avere il dodicesimo uomo. Ottieni forze in più, sei incoraggiato e questo dà ulteriore potere. Penso che questa sia la forza di De Kuip. La partita contro la Lazio? Ci sarò. Fortunatamente, ho il diritto di ordinare due biglietti come ex giocatore, ne sono felice. Quindi vengo a vivere un'altra serata a Kuip. Sarà una partita molto dura per il Feyenoord. Ovviamente io ci credo e la squadra dovrebbe fare lo stesso. Lo spero. Se allo stadio sono un fanatico? Solo se segnano, ovviamente, ma per il resto sono solo uno spettatore".