Feyenoord, Slot avvisa: "Veniamo a Roma carichi. E sulla partita di Bologna..."

Lazio e Feyenoord, archiviati gli impegni di campionato, sono ora con la testa alla partita di martedì. All'Olimpico sarà necessario un grande impegno da ambo le parti per aggiudicarsi tre punti in palio che potrebbero essere già decisivi. Al termine della sfida contro il Waalwijk, vinta per 1-2, il tecnico Slot si è subito proiettato all'impegno di Champions League, commentando così ai microfoni di ESPN:

"Penso che stiamo disputando un ottimo campionato. Abbiamo perso solo col Twente, ma avete sentito anche quello che ha detto Sarri dire: al De Kuip è rimasto impressionato da noi. Spero che in casa loro ripeteremo la partita dell'andata e non il primo tempo contro di oggi (ieri, ndr). Sarà molto difficile. La sconfitta della Lazio con il Bologna? Non possiamo prenderla in considerazione. Andiamo a Roma con un buon feeling, senza alcuna arroganza. Sappiamo che in passato abbiamo vinto in Olanda perso in trasferta. Sappiamo quanto sia difficile una trasferta dal punto di vista europeo".

"Sarà una partita completamente diversa. Ovviamente adesso è una vera partita in trasferta non potendo avere con noi i nostri tifosi. La Lazio ci conosce molto bene, ma anche noi li conosciamo. Hanno passato momenti difficili contro di noi e penso che siano ansiosi di prenderci. Dobbiamo essere pronti. Non vediamo davvero l’ora di giocarci nuovamente e vogliamo esibirci ai massimi livelli".