Fifa, bandito a vita l'ex presidente della Federcalcio afgana: il comunicato

Posizione netta presa dalla Fifa nei confronti dell'ex presidente della Federcalcio dell'Afghanistan Keramuudin Karim. Quest'ultimo si è reso colpevole di ripetuti abusi sessuali ai danni di cinque giocatrici afgane tra il 2013 e il 2018. Reato che non poteva essere perdonato, e contro il quale la Fifa ha deciso di rispondere bandendo a vita Keramuudin Karim da ogni attività connessa con il mondo del calcio. Inoltre, l'ex presidente dovrà pagare una multa di 1.000.000 di franchi svizzeri. Questo il comunicato ufficiale: "La camera giudicante del Comitato etico indipendente ha giudicato il Sig. Keramuudin Karim, ex Presidente della Federcalcio afghana (AFF) ed ex membro del Comitato permanente FIfa, colpevole di aver abusato della propria posizione, abusando sessualmente di varie giocatrici e violando il Codice etico della FIFA. L'indagine sul sig. Karim riguardava le denunce presentate da almeno cinque giocatrici di calcio femminile afghane, le quali lo hanno accusato di ripetuti abusi sessuali nel periodo 2013-2018, durante il quale ha abusato della sua funzione di presidente dell'AFF".

