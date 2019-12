FIFA20, un giocatore della Lazio nella squadra della settimana - FT

Dal calcio giocato sul campo a quello tramite joystick. È ormai praticamente impossibile trovare un appassionato di sport che non si diletti a creare il suo ‘team’ su Fifa. Sul profilo Instagram del noto videogioco, è stata pubblicata, come di consueto, la squadra della settimana, composta dai giocatori che, si sono resi protagonisti di gol, assist o giocate spettacolari e che, dunque, hanno meritato una valutazione più alta. Tra questi c’è anche un calciatore della Lazio. Si tratta di Luis Alberto (87), in cima alla classifica degli assist-man del nostro campionato e dei migliori cinque tornei europei. Insieme al ‘Mago’, veri campioni come Manè, Reus e Depay, oltre a Dubravka, Varane, Hinteregger, Wan-Bissaka, Sanson, Joaquin ed Aranguiz.

