Figc, Gravina: "Che la Serie A recuperi la serenità. E sulla Juventus..."

"È chiaro che l'auspicio è che il campionato italiano recuperi nel più breve tempo possibile la serenità". Ha parlato in questo modo il presidente della Figc Gabriele Gravina nel corso della conferenza stampa in Regione Piemonte a Torino nell'ambiento di un incontro sul calcio dilettantistico e regionale. Il numero uno della Federcalcio in merito ai contrasti tra i club di Serie A a causa del progetto Superlega: "La Juventus è una realtà importante nella competizione sportiva del nostro paese. Quello che è stato evidenziato è una norma chiarificatrice su quelle che sono disposizioni già note nel nostro statuto e che riprendono pari pari le indicazioni di organismi internazionali. Mi riferisco al Cio ma anche alla Fifa e alla Uefa".

FORMELLO - Lazio, chance Strakosha fra i pali. Muriqi spera in una maglia

Diritti tv, assemblea di Lega "in via d'urgenza": ecco per quando è stata fissata

TORNA ALLA HOMEPAGE