Figc, svelata la tesi di Pirlo: ecco come sta cambiando il concetto di ruolo secondo il 'Maestro'

Andrea Pirlo ha ottenuto il patentino per poter allenare in Serie A con il voto di 107/110. La Figc ha reso disponibile la sua tesi e quella di Italiano sul proprio sito. L'elaborato dell'ex centrocampista si è basato sulla liquidità del calcio, ovvero il graduale cambiamento del concetto di ruolo vero e proprio. Non è più quello che identifica le caratteristiche di un giocatore, ma sempre di più sono le diverse funzioni e quindi i compiti che un calciatore svolge in gara ad identificarlo. Grazie al suo esposto Pirlo può ora rivestire ufficialmente la carica di allenatore sulla panchina della Juventus.

