Fiorentina, Castrovilli: “Con la Lazio una battaglia, serve il 100%. Temo Immobile perché…”

Dopo l’impegno in Europa League contro il Celtic, la Lazio sfiderà la Fiorentina in campionato. I ‘viola’ sono reduci dal pareggio fuori casa contro il Brescia, e vorranno guadagnare qualche punto proprio ai danni dei biancocelesti, anch’essi a quota 12 in classifica. Gaetano Castrovilli, centrocampista classe ’97, si è espresso anche sulla sfida con i capitolini nel Team Talk, ai microfoni del sito ufficiale toscano: “Attraversiamo un periodo bello e vogliamo continuare così. Non me lo aspettato e devo ancora realizzare. Ora arriva la Lazio, buona squadra con elementi importanti. Serve il 100% e non l’80. Dei biancocelesti temo Immobile, per assurdo l’ho consigliato a mio cugino al fantacalcio, è un ottimo giocatore e mi piace molto. Sarà una bella battaglia e per me anche una bella partita, c’è tanto entusiasmo e ci prona a far meglio, non mollando un centimetro”.

