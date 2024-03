Fiorentina, è morto Joe Barone: il comunicato del club

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2022

All'età di 57 anni, è morto Joe Barone, direttore generale della Fiorentina. La triste notizia è stata divulgata attraverso un comunicato ufficiale del club:

"Con un dolore profondo e immensa tristezza, la Fiorentina oggi perde un suo punto di riferimento, una figura che ha segnato la storia recente del Club e che non sarà mai dimenticata. Il Direttore Generale Giuseppe Barone, dopo il malore occorso domenica, è venuto a mancare oggi presso l’ospedale “San Raffaele” di Milano. Rocco Commisso e la sua famiglia, Daniele Pradè, Nicolas Burdisso, Alessandro Ferrari, Vincenzo Italiano, Cristiano Biraghi e tutta la Fiorentina sono distrutte per la terribile perdita di un uomo che ha offerto la sua grande professionalità, il suo cuore e la sua passione per questi colori, di un amico disponibile e sempre vicino in tutti i momenti sia quelli più felici e, soprattutto, in quelli più difficili. Tutto il mondo viola si stringe in un abbraccio commosso alla moglie Camilla, ai suoi figli e a tutta la famiglia Barone in questo momento di enorme sconforto".

Due giorni fa il dg della Viola era stato ricoverato a poche ore dalla sfida contro l'Atalanta, rinviata proprio per questo motivo (qui le ipotesi sulla data del recupero). Barone aveva accusato un malore mentre era in albergo con la squadra ed era stato immediatamente trasportato nel reparto di rianimazione al San Raffaele di Milano. Un primo bollettino aveva raccontato di situazioni critiche ma stabili, con l'intero mondo del calcio che si è stretto intorno alla famiglia, come la S.S.Lazio che ha diramato un comunicato ufficiale. Oggi la triste notizia.

Nato a Pozzallo, in Sicilia, il 20 marzo del 1966, si trasferisce prima negli Stati Uniti, poi dopo un incontro con Rocco Commisso, inizia a lavorare in Mediacom. Nel 2017 diventa il vice-presidente dei New York Cosmos, in seguito alla loro acquisizione da parte dello stesso Commisso. Nel 2019 torna in Italia, assumendo la carica di direttore generale della Fiorentina.