Fiorentina, Iachini: "La Lazio vince anche quando non è in giornata"

Nonostante le difficoltà, la Lazio è riuscita a battere il Napoli e firmare la decima vittoria consecutiva. In conferenza stampa, per presentare la sfida di domani con l'Atalanta, l'allenatore della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato proprio dei biancocelesti: "Lavoriamo sui difetti, ma anche sulle cose positive che si sono intraviste. Prendo l'esempio della Lazio con il Napoli, portare i punti a casa anche quando non si è nella miglior giornata".

