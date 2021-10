Fiorentina, il caso Vlahovic scuote la viola: i dettagli

La Lazio è in ritiro a Formello per preparare la sfida alla Fiorentina di mercoledì sera all'Olimpico. Un match difficile che i biancocelesti non possono fallire. Dall'altra parte del campo ci sarà un'avversaria che ha vinto contro il Cagliari, ma che deve fare i conti con il caso Vlahovic. L'attaccante serbo ha deciso di non rinnovare il contratto con i toscani, in scadenza nel 2023. I tifosi viola non l'hanno presa bene e lo hanno fischiato. Così ieri il bomber si è rifiutato di calciare il rigore lasciandolo a Biraghi. Una scelta che ha fatto discutere, ma che è stata spazzata via dal gol del 3-0 e dall'abbraccio a Italiano e ai compagni. La squadra difende e protegge il calciatore, ma la piazza è in agitazione perché vede nella scelta del serbo quasi un tradimento. Le ripercussioni in campo, però, ancora non ci sono state. Almeno per il momento.