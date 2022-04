Fiorentina, Italiano: “Champions? Lotteremo fino alla fine”

TUTTOmercatoWEB.com

La Fiorentina vince ancora e guadagna altri tre punti fondamentali in zona Europa. Al termine del match con il Venezia, deciso dalla rete di Torreira, Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Dazn di questo rush finale in Serie A che vede tante squadre coinvolte: "Volevamo la vittoria, conta veramente tanto in questo punto del campionato. Sono tre punti importanti, temevo tantissimo questa partita. Abbiamo approcciato bene la gara, abbiamo creato tanto, alla fine ci può stare la stanchezza. I tre punti in questo momento sono troppo importanti. Adesso pensiamo alla gara di Coppa Italia con la Juve, poi vedremo. In campionato stiamo facendo bene, lotteremo fino alla fine con le squadre che ci stanno davanti. Abbiamo da recuperare anche una gara, dobbiamo sfruttare tutto quello che ci capita".