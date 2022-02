Fiorentina, Italiano: “Risultato ingiusto, ma grande merito alla Lazio”

Al termine del match tra Fiorentina e Lazio, Vincenzo Italiano ha parlato così ai microfoni di Dazn: "Grande merito alla Lazio ma questa non è una partita da 0-3. C'è stato equilibrio soprattutto nel primo tempo. Abbiamo affrontato giocatori che ti puniscono al primo errore. Possiamo ripartire dalla prima frazione. Se c'è una cosa che non mi è piaciuta oggi sono i gol subiti. La qualità bisogna averla sia in attacco che in difesa. Erano situazioni leggibili ed evitabili. Dobbiamo fare integrare Cabral e Piatek".

Il tecnico viola è poi intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: "Merito alla Lazio. Però, per quello che si è visto nel primo tempo e per l’equilibrio nel corso della gara, non credo che questa partita sia da 0-3. Poi, certo, affronti giocatori che alla prima disattenzione ti castigano. Oggi per noi era una partita tosta e dura, ma penso che noi abbiamo le qualità per ripartire velocemente. Sulle preventive bisogna lavorare meglio. Loro hanno puntato la linea tre volte e quelle rincorse a livello di energia ci hanno tolto qualcosa. In occasione dei gol non ha funzionato tutto. Se c’è qualcosa che non mi è piaciuto è quello. Però ripeto, il primo tempo mi è piaciuto, anche se il risultato sembra un disastro”