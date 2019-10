Fiorentina, Joe Barone: "Stiamo già lavorando in vista della Lazio" 

La Fiorentina ha raccolto un punto nella trasferta di Brescia, appaiando in classifica la Lazio a quota 12. Proprio i biancocelesti saranno i prossimi avversari dei viola, domenica sera allo stadio Franchi. Il braccio destro di Rocco Commisso, Joe Barone, in un'intervista a firenzeviola.it ha parlato della partita con il Brescia, con un occhio alla Lazio: "Abbiamo preso il punto, i nostri giocatori hanno dato il massimo per la gara di ieri poi ovviamente come si vede nel calcio quando pensi di fare 3 punti poi pareggi, ma già stiamo lavorando per domenica sera contro la Lazio".

