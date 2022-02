Fiorentina – Lazio, Bucchioni: “Bella sfida. L’assenza di Vlahovic…”

Domani Fiorentina e Lazio si affronteranno al Franchi per la ventiquattresima giornata di Serie A. Sarà una sfida interessante, lo ha dichiarato Enzo Bucchioni ai microfoni di TMW : “La Lazio può crescere, la Fiorentina è una bella sfida. Ha messo al centro il gioco e non i giocatori. Credo che l'assenza di Vlahovic possa incidere meno rispetto ad altre piazze. Però hai perso un giocatore che ti dava gol, profondità e non solo. Devi inserire due giocatori nuovi, ma tutti quanti possono tirare fuori qualcosa in più. È stata la rivelazione del campionato, i valori ci sono e magari questa scossa può essere positiva per il gruppo. Non so quanto ci vorrà per Cabral per inserirsi"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, consegnata la lista Uefa: entrano Kamenovic e Cabral