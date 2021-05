Fiorentina - Lazio del 2010: ricordate la rimonta firmata Ledesma-Kozak?

FIORENTINA-LAZIO - La rincorsa alla Champions League della Lazio passa per il Franchi e per la sfida con la Fiorentina. È importante non sbagliare per rimanere in lotta. Nel 2010 i biancocelesti vinsero grazie a Libor Kozak, rimontando lo svantaggio iniziale.

RIGORE GENEROSO - 18 settembre 2010, terza giornata di campionato. Fiorentina-Lazio va di scena davanti a circa 20mila paganti. Reja la prepara così: Rocchi unica punta, Hernanes, Mauri e Bresciano più dietro a dare fantasia. Dall’altra parte l’ex Mihajlovic si affida alla freschezza di Ljajic e al navigato Gilardino, pronti a riempire l’area sui cross di Vargas e Cerci. E l’intuizione si rivela da subito azzeccata: su un traversone da sinistra si avventa Ljajic in anticipo su Muslera, pallone sul fondo di poco. La spinta prodotta sulle fasce genera il vantaggio viola. Zanetti imbecca De Silvestri in profondità, il suggerimento del terzino è respinto sui piedi di Cerci che si guadagna il calcio di rigore. L’arbitro Damato non ha dubbi, ma il fischio appare piuttosto generoso. Dal dischetto Ljajic spiazza Muslera, firmando al 19' l’1-0 e il suo primo gol in Serie A.

IL MIO CANTO LIBOR - Da qui in poi è tutta un’altra Lazio. Un’ottima azione manovrata in velocità porta Bresciano alla conclusione, spedita di molto sopra la traversa. Prende coraggio la formazione di Reja, il tiro-cross di Mauri è salvato sulla linea. Al 32’ il pareggio: il passaggio di Mauri taglia tutta l’area servendo l’arrivo di Ledesma che, col destro, complice una deviazione, buca Frey e insacca in rete. Nel secondo tempo non succede molto, la gara è brutta. Dalla panchina ecco i primi cambi: Marchionni per Cerci, Brocchi per Bresciano e Kozak per Rocchi. Il gigante ceco non impiega molto per lasciare il segno: dopo sette minuti dal suo ingresso, al 67', approfitta della corta respinta di Frey sul tiro di Hernanes per appoggiare in rete il più facile dei palloni. Corre e urla di gioia Kozak, il canto libero della Lazio che vince in rimonta.

FORMELLO - Lazio, guidano Correa+Ciro: torna Acerbi, Luiz Felipe convocato

Fiorentina - Lazio, Immobile cecchino contro i viola: e al Franchi lo score è ottimo

Torna alla home page