Fiorentina - Lazio, le pagelle dei quotidiani: Luis Alberto cuce, Immobile e Correa colpiscono

Finisce 1-2 al Franchi tra Fiorentina e Lazio, i biancocelesti giocano nel complesso una partita migliore ma riescono ad imporsi solo nel finale, sbagliando anche il colpo del ko dagli undici metri. Non una serata troppo impegnativa per la difesa della Lazio, che però dal canto suo non sembra troppo brillante, mentre a centrocampo ottima la partita su tutti di Luis Alberto. Bene anche Leiva e Lulic, non positiva invece la prestazione di Milinkovic, poi sostituito da Parolo. Correa sblocca il risultato ma non riesce a ripetersi, Immobile gioca di sostanza e mette nel sacco l'incornata che vale i tre punti grazie al cross di Lukaku, che si ripresenta sicuramente bene sul campo. Nota negativa per Caicedo, che si prende la responsabilità di battere il calcio di rigore nel finale e serve il pallone a Dragowsky. Dopo le pagelle de Lalaziosiamonoi, ecco i voti assegnati ai biancocelesti dai principali quotidiani sportivi.

CORRIERE DELLO SPORT - Strakosha 6, Patric 6, Acerbi 6, Radu 5,5, Lazzari 6, Milinkovic-Savic 5,5 (54' Parolo 6), Leiva 7, Luis Alberto 7,5, Lulic 6,5 (61' Lukaku 6,5), Correa 6,5 (79' Caicedo 5), Immobile 7,5, Inzaghi 7.

GAZZETTA DELLO SPORT - Strakosha 6, Patric 6, Acerbi 6, Radu 5,5, Lazzari 6, Milinkovic-Savic 5 (54' Parolo 6), Leiva 6,5, Luis Alberto 7, Lulic 5,5 (61' Lukaku 6,5), Correa 6,5 (79' Caicedo 5,5), Immobile 7,5.

IL TEMPO - Strakosha 6, Patric 6,5, Acerbi 6, Radu 5,5, Lazzari 6, Milinkovic-Savic 5,5 (54' Parolo 6), Leiva 6,5, Luis Alberto 7, Lulic 6,5 (61' Lukaku 6,5), Correa 6,5 (79' Caicedo 5), Immobile 7, Inzaghi 7.

TUTTOSPORT - Strakosha 6,5, Patric 6, Acerbi 6, Radu 5,5, Lazzari 6, Milinkovic-Savic 5,5 (54' Parolo 6), Leiva 6, Luis Alberto 7,5, Lulic 6,5 (61' Lukaku 6), Correa 7 (79' Caicedo 5), Immobile 7,5.

