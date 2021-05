Fiorentina - Lazio, non solo Milinkovic: un altro titolare in campo con problemi fisici

Poche attenuanti per la prestazione della Lazio contro la Fiorentina. I biancocelesti sono apparsi sotto tono e con la sconfitta rimediata al Franchi rischiano di compromettere definitivamente la qualificazione alla prossima Champions League. Simone Inzaghi però, a fine partita, ha voluto sottolineare un dettaglio che ha sicuramente avuto un peso importante. Oltre al problema al naso di Milinkovic-Savic, Manuel Lazzari, autore di una gara opaca e sostituito al 63', ha passato l'intera notte con la febbre e non era al meglio della condizione. Non trattandosi di Covid, l'ex Spal potrebbe aver sofferto la reazione al vaccino svolto qualche giorno fa o una semplice influenza.