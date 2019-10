Fiorentina - Lazio, partita all'insegna del gol: pirotecnici gli ultimi anni

Al Franchi, gli ultimi 4 anni parlano chiaro, ci si aspetta una partita all’insegna del gol. I tifosi seduti sugli spalti, per quanto riguarda lo spettacolo, possono stare tranquilli questa sera. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, dalla stagione 2015/16 Fiorentina e Lazio hanno gonfiato la rete a ripetizione quando si sono affrontate in quel di Firenze. La sfida più vicina cronologicamente ha registrato un risultato di 1 a 1, firmato Immobile e Muriel. Ma sfogliando velocemente le pagine si arriva anche al match che ha riservato più gol e spettacolo: il 18 aprile 2018, quando il confronto terminò 4 a 3 per i biancocelesti. Tripletta di Veretout per i viola, due volte Luis Alberto e Caceres-Anderson per gli uomini di Inzaghi. Con un salto ancora indietro si arriva al 13 maggio 2017. Quella volta la partita si risolse con un 3 a 2 per la Fiorentina: Babacar, Kalinic e un autogol di Lombardi, per la Lazio Keita e Murgia. Sempre andando a ritroso, nel 2016, arriviamo alla prima magia di Milinkovic del 9 gennaio: 3 a 1 al triplice fischio, oltre al serbo andarono in rete Keita e Felipe Anderson. Facendoci un breve calcolo, si arriva a un totale di 18 gol dalla stagione 2015/16, contro i soli 17 dei 10 anni precedenti. Insomma, allacciate le cinture.

