Fiorentina, Milenkovic: "Lazio strepitosa, Milinkovic sta dimostrando chi è"

Un paio d'anni dopo la toccata e fuga con Milinkovic - che illuse la Fiorentina, prima di accasarsi alla Lazio - la viola ripiegò su Milenkovic. Serbo come Sergej, alto come Sergej, e anche un estimatore di Sergej. Una sorta di piccolo clone ma con una "E" di troppo, dunque, anche se difensore. Non tutti possono essere Milinkovic. Comunque, intervistato da Tuttosport, Milenkovic ha fatto i complimenti al suo quasi omonimo e alla Lazio. Ecco le sue parole: "Scudetto? La Juve è composta da campioni assoluti per cui non mi sorprende vederla sempre in vetta. La Lazio invece ha trovato una continuità di rendimento e prestazioni impressionante, ha un attacco fortissimo e un centrocampo altrettanto strepitoso guidato dal mio connazionale Milinkovic-Savic, che sta dimostrando il suo grande talento. L’Inter è un po’ staccata ma può recuperare, anche perché è guidata da un grande allenatore".

