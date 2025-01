Fiorentina, Palladino: "Una gestione di gara incomprensibile. Errori assurdi"

TUTTOmercatoWEB.com

Nel post partita di Lazio-Fiorentina, l’allenatore della Viola Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa della vittoria maturata sul campo dell’Olimpico:

“La vittoria di stasera ci ha dato la scintilla che cercavamo e che ci serviva. I risultati non sono stati positivi nell’ultimo mese ma il gruppo era unito, compatto, non come si è detto e scritto. Tante bugie, falsità, che hanno fatto male al gruppo. Il gruppo lavora alla grande, ci tiene, aveva voglia di rivalsa, è venuta davanti davanti a questa Lazio dimostrando di avere qualità e carattere. Dedichiamo la vittoria a noi stessi.

Folorunsho ha fatto una grande prestazione, è il nostro jolly, può giocare ovunque, ci sta dando una grande mano. pongracic ha fatto una grande prestazione, se lo meritava. Gudmundsson ha ritrovato la forma migliore con minutaggio e allenamenti. Oggi una grande prestazione da parte di tutti, erano tutti in partita. Abbiamo ottenuto questa grande vittoria.

La squadra è scesa in campo come deve sempre, quest’ultimo mese ci è mancato qualcosa. Oggi il gruppo si è difeso da grande squadra. Nei primi 30 minuti abbiamo messo in difficoltà la Lazio, potevamo anche fare il terzo.

Nei primi 35 minuti ho visto una grande Fiorentina. Abbiamo messo in difficoltà la Lazio, c'è stata grande qualità nel gioco, fase difensiva e offensiva. Dovevamo gestire male il pallone specie nel secondo tempo, poi la forza della Lazio ci ha un po' schiacciato, non deve accadere.

Arbitro? Come ho sempre detto non parlo degli arbitri. Ci sono arbitri che non sanno gestire queste partite. Questa era una bellissima partita tra squadre che si sono picchiate ma con rispetto, non con violenza. Assurdo tirare fuori questi cartellini. Gestione incomprensibile, errori assurdi. C'è da migliorare in questo.

La gente che parla male della Fiorentina vuole male alla Fiorentina. Scrivere falsità non è bello

Ho visto gente uscire con i crampi. In Serie A devi difendere e attaccare, lo spirito mi è piaciuto. Ho visto quell'energia che non ho visto nell'ultimo mese. Questi sono gli aspetti su cui devo lavorare. La gara è stata preparata benissimo".