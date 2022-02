Fiorentina Women - Lazio Women, dove vedere il match in tv e in streaming

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio Women ha ancora una possibilità di salvarsi. A otto giornate dalla fine del campionato, le biancocelesti sono ferme al penultimo posto con soli tre punti in classifica. Dopo due settimane di stop (una per la Coppa Italia e un'altra per le nazionali) la Serie A TIMVISION ritorna in campo. Sabato 26 febbraio si aprirà la 15^ giornata proprio con la squadra di Catini che giocherà in trasferta alle 12:30 contro la Fiorentina Women. La partita sarà visibile in tv e in streaming grazie alla piattaforma TIMVISION.