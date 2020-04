Fisichella: "A Immobile dico di continuare in Formula 1. Calcio? Solo con l'Italia"

I numeri collezionati da Ciro Immobile con la maglia della Lazio parlano da soli. Il bomber, capocannoniere della Serie A, è una vera sentenza. Giancarlo Fisichella, ex pilota di Formula 1 e tifoso della Roma, preferirebbe che l'attaccante si dedicasse ad altri sport, magari continuando la propria carriera "virtuale" a bordo della McLaren. Durante la 'Race For The World', ha ironizzato: "A Ciro Immobile consiglio di continuare in Formula 1. Per quanto riguarda il calcio... solo con la maglia dell'Italia".

