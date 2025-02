Focolari spiega: "Lazio alla pari dell'Inter, risultato eccessivo. E Tchaouna bocciato"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Radio Radio Furio Focolari si è espresso sulla prestazione della Lazio contro l'Inter ai quarti di finale di Coppa Italia. In particolare ha parlato di alcuni singoli biancocelesti e degli episodi arbitrali che hanno condizionato la gara, su tutti il fuorigioco di De Vrij non fischiato sul gol di Arnautovic. Di seguito il suo pensiero.

“Trovo che il risultato sia eccessivo per la Lazio. L’Inter è giusto che meriti di passare ma ci sono tanti punti interrogativi sul gol di Arnautovic. Gol stupendo ma macchiato da un paio di situazioni: Rovella trattenuto fortemente da Dumfries prima del tiro e il fuorigioco di De Vrij che infastidiva la traiettoria. La Lazio ha giocato un buon primo tempo, il secondo tempo non mi è piaciuta. L’Inter ha tirato in porta due volte e ha fatto due volte. Buon primo tempo per la Lazio, non il secondo. Alcune bocciature come Tchaouna, soprattutto in quel ruolo e Ibrahimovic rimandato. La Lazio ha giocato alla pari con l’Inter una partita di fine stagione, con ritmi non altissimi e alla fine l’Inter l’ha spuntata”.