Fonseca: "A Roma sono molto amato, sto pensando di trasferirmi"

Paulo Fonseca ha lasciato la panchina della Roma e ha deciso per quest'anno di non tornare ad allenare né in Serie A né all'estero. Il portoghese ha rilasciato una lunga intervista a al canale Sic in cui ha parlato anche della sua esperienza in giallorosso: "Ho creato un rapporto molto forte con il club e i tifosi. Sono molto amato a Roma, tanto che sto pensando alla possibilità di vivere lì. Futuro? Ho ricevuto contatti e proposte concrete. Mi piace molto la Serie A e la sua esigenza tattica, ma in questo momento ho deciso che era giusto fermarmi, riprendere energie e trovare il progetto ideale".

