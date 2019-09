FORMELLO - Lazio, domani la ripresa: Inzaghi aspetta il rientro dei nazionali

FORMELLO - Domani mattina la ripresa (ore 11), Simone Inzaghi comincerà a riabbracciare i primi calciatori convocati dalle rispettive selezioni. Immobile e Acerbi hanno concluso i loro impegni con l'Italia e potrebbero riunirsi alla rosa rimasta a lavorare a Formello durante la settimana di sosta. Gli allenamenti riprenderanno dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico biancoceleste. Le prove tattiche però scatteranno da giovedì in poi, quando il gruppo sarà rimpolpato dai rientri dei nazionali. L'infermeria si è già svuotata: Jordan Lukaku ha ripreso a sudare coi compagni e ora prova a recuperare una buona condizione atletica per strappare il prima possibile una convocazione per una partita ufficiale. Ormai è fuori da oltre sette mesi.

