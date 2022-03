FORMELLO - Lazio, doppia seduta: Radu ok, si rivede anche Pedro

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 17.15 - Finisce anche l’allenamento pomeridiano, la buona notizia è il ritorno in gruppo da parte di Pedro, a riposo ieri e anche stamattina nella prima sgambata di giornata. Tutto coi compagni per lo spagnolo, anche le prove tattiche dei 4-3-3. Non è ancora al meglio, ma il lavoro svolto alle 15 è un segnale confortante in vista della trasferta di Cagliari. Si gioca il posto a destra nel tridente con Felipe Anderson. In difesa il ballottaggio invece è tra Acerbi e Patric, sabato sera potrebbe toccare all’ex Sassuolo affiancare Luiz Felipe.

FORMELLO - Giornata di doppia, primo allenamento improntato sui movimenti difensivi e offensivi. Scatta alle 10.30 sul campetto adiacente per il riscaldamento collettivo. Ok Radu, si è riaggregato dopo il riposo supplementare. Il romeno è l’unico calciatore riaggregato rispetto alla sgambata di ieri pomeriggio: sono ai box Lazzari (un paio di settimane ancora per la lesione di secondo grado al flessore destro) e Cataldi (lieve lesione, è in forte dubbio per Lazio-Venezia del 14 marzo). In più prosegue la gestione di Strakosha (stamattina i portieri erano Reina, Adamonis e Furlanetto) e Pedro, recuperato per due volte di fila in extremis dopo aver riportato un’infiammazione al tendine tibiale contro l’Udinese. La ripresa è fissata alle ore 15.

