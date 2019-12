FORMELLO - Lazio, la ripresa domani: Inzaghi prepara il turnover europeo

FORMELLO - L’Europa League prima della trasferta di Cagliari. La Lazio ha una speranza di passare ai sedicesimi, se la gioca in Francia con il Rennes buttando un occhio al risultato del Cluj. Simone Inzaghi comunque ricorrerà al turnover, ai calciatori finora meno utilizzati in campionato. Tra questi Caicedo, autori di pochi minuti di fuoco con la Juve. Da capire il suo partner: Adekanye è ai box per un trauma distorsivo alla caviglia destra, si è fermato giovedì in allenamento, non è stato comunicata l’entità dell’infortunio. A centrocampo cercano spazio Parolo e Leiva, sulla sinistra Jony, mentre a destra dovrebbe essere chiamato agli straordinari Lazzari. Marusic non è ancora rientrato, finora ha lavorato solo a parte. In difesa certo l’impiego di Bastos e Vavro. Patric deve smaltire un’elongazione al polpaccio. La ripresa è fissata per domani mattina (10.30), il riposo per la giornata di lunedì. Le prove tattiche scatteranno da martedì in poi.