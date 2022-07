FORMELLO - Lazio, seduta prima della seconda partenza: gli assenti

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Allenamento mattutino prima della partenza per la Germania, programmata dopo pranzo. La Lazio ha concluso le sedute intermedie tra un ritiro e l’altro, da oggi pomeriggio farà base a Grassau, in Alta Baviera, dove domani affronterà il Genoa in amichevole. A Formello intanto Sarri porta avanti le prove di 4-3-3 e dello sviluppo delle azioni offensive. Pedro non è l’unico a riposo a differenza di ieri (lo spagnolo a parte dal test contro il Primorje): in campo non si vedono nemmeno Acerbi, Akpa Akpro e Casale. L’ex Verona aveva riportato un problema al ginocchio sinistro ad Auronzo, ma ieri alla ripresa si era riunito ai compagni. La speranza è che il gruppo possa tornare al completo per le sgambata previste nella mini tournée in Germania. La rosa ci rimarrà fino a sabato 30, giorno in cui si sposterà in Austria per affrontare la nazionale del Qatar.

