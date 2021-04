FORMELLO - Lazio, subito la ripresa: torna Caicedo, da valutare Escalante

Subito la ripresa. Dopo la vittoria al cardiopalma sul Benevento la Lazio tornerà già domani a Formello per cominciare a preparare la ravvicinata sfida di giovedì contro il Napoli al San Paolo. Solita seduta di scarico per i titolari della gara dell'Olimpico, mentre il resto della squadra si allenerà sul campo. Contro i partenopei tornerà a disposizione Caicedo, oggi assente per scontare il turno di squalifica. Cataldi aveva avuto un affaticamento la scorsa settimana ma oggi è rientrato regolarmente fra i convocati. Restano comunque da valutare le sue condizioni, così come quelle di Escalante. L'argentino in gruppo per l'intera settimana, ha saltato la rifinitura di sabato a sorpresa. Rientrato fra i convocati per la sfida col Benevento, era assente però in panchina quest'oggi. La sua situazione andrà monitorata nelle prossime ore.