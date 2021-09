FORMELLO - Lazio, testa al Cagliari: tornano Milinkovic e Reina, Marusic ci prova

Seconda sconfitta in quattro giorni e altra prestazione incolore. La Lazio torna da Istanbul con tanti interrogativi e altrettanti spunti sui quali riflettere. Archiviata per il momento l’Europa League, si torna con la testa al campionato. All’Olimpico, gara in programma domenica alle 18, arriva il Cagliari di Mazzarri e serve una reazione. Sarri confermerà il 4-3-3, deve sciogliere qualche dubbio. Non si segnalano problemi fisici particolari derivanti dalla partita del “Turk Telekom” e quindi il tecnico avrà tutta la rosa a disposizione. In porta ci sarà Reina, era un ritorno previsto, l'errore di Strakosha non c'entra. Milinkovic si riprenderà il posto a centrocampo, mandando Akpa in panchina. Da decifrare la condizione di Leiva: sta giocando sempre, potrebbe anche rifiatare lasciando spazio a Escalante. Mentre in difesa potrebbe avere una chance Marusic al posto di Lazzari che ha giocato 90’ contro il Galatasaray ed era reduce da un problema al polpaccio. In avanti difficile pensare a Zaccagni dal primo minuto, con Pedro che scalpita per riprendersi una maglia da titolare. Immobile ha giocato solo 55 minuti, contro i sardi guiderà l’attacco a caccia di gol e vittoria. Romero non è stato aggregato al gruppo che è andato a Istanbul, ma nei giorni scorsi si era allenato regolarmente.