Formula 1 | Gare Sprint a Silverstone, Monza e Interlagos: varranno la pole

La Formula 1 procede spedita a grande velocità verso le gare sprint. Saranno sperimentate a Silverstone, Monza e Interlagos. Stefano Domenicali, intervistato ad Auto Motor Und Sport, parla di come s'integreranno nel calendario della F1 2021: "Avranno un numero di giri prossimo ai 100 km, dunque circa 20 in base alla lunghezza del tracciato. Viste le statistiche abbiamo deciso per una soluzione semplice: chi vincerà la gara sprint del sabato avrà la pole position. Ci sarà quindi un solo e unico vincitore complessivo, quello del Gran Premio".

Perché le gare sprint?

Liberty Media e la FIA si sono convinte di dover invertire la tendenza per attrarre il giovane pubblico. Sebbene la Formula 1 mantenga un grande appeal e buoni numeri, gli ascolti mondiali sono comunque complessivamente dimezzati dall'era Schumacher a quella Hamilton. Maggior competitività, più sorpassi, rivoluzionare la griglia. Le Gare Sprint potrebbero servire a questo e quindi magari anche ad attrarre un pubblico per cui mantenere troppo alta l'attenzione, almeno nell'approccio al Motorsport in tv, potrebbe risultare difficile.