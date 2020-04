Formula 1, Minardi: "Ho fatto i complimenti a Immobile, lo aspetto a Vallelunga"

Gian Carlo Minardi, fondatore del team 'Minardi' di Formula 1, ha commentato ai microfoni de ilmessaggero.it la gara di Ciro Immobile a bordo dell'AlphaTauri nel corso dell'ultimo Gran Premio virtuale di Cina: "La prestazione è stata molto positiva. Immobile si è confrontato con un circuito che non conosceva e si è messo alla prova con dei piloti veri e propri, ha fatto comunque un buon tempo, anche perché all’inizio (in partenza era 13esimo, ndr) è stato toccato e non era colpa sua". Il futuro, secondo l'imprenditore, è dalla parte del bomber della Lazio: "Per correre, anche virtualmente, ci vogliono concentrazione e riflessi. Ciro ha queste qualità. Mi sono complimentato con lui a fine gara. Gli ho detto che quando finirà tutto, lo aspetto a Vallelunga che è più vicino a Formello (ride, ndr)".

