Dall'Inghilterra: "Un ex Lazio tra i flop storici dello United di Ferguson"

UN EX LAZIO FLOP DELLO UNITED - Durante la sua lunghissima storia d'amore con il Manchester United, Sir Alex Ferguson ne ha sbagliati veramente pochi di giocatori da comprare. Ma anche i migliori non sono perfetti. Negli anni all'Old Trafford il tecnico dei Red Devils ha visto fallire sotto i suoi occhi talenti che pensava avrebbero illuminato i tifosi dello United, e invece si sono spenti senza lasciare il segno. Per 'The Sun' sono 7 i flop storici di Sir Alex e tra questi c'è anche un ex Lazio: Juan Sebastian Veron, che lasciò i biancocelesti nel 2001. Come ammesso recentemente anche da Rio Ferdinand e Gary Neville, la Brujita non ebbe lo stesso impatto di Roma e dopo due anni tornò in Italia, all'Inter. Nei 7 elencati dal Sun ci sta anche Taibi, ex portiere dell'Atalanta.

