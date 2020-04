Veron, Eriksson ricorda: "Era timido, ma in campo lui e Mancini due allenatori"

Negli ultimi giorni in Inghilterra, complice lo stop del campionato dovuto al Coronavirus, sui media britannici si è ridato spazio a vecchie questioni. Tra cui anche il rendimento dell'ex centrocampista della Lazio Juan Sebastian Veron, etichettato come il più incredibile flop mai visto nel calcio d'oltremanica. Dopo le ottime prestazioni in Italia l'argentino infatti non si è riuscito a ripetere tra il 2001 e il 2003 al Manchester United. Di recente Gary Neville aveva provato a dare una spiegazione tattica. Stavolta tocca all'ex allenatore biancoceleste Sven-Göran Eriksson esprimersi su La Brujita, virando però su un aspetto differente, quello caratteriale su cui già si era pronunciato Rio Ferdinand evidenziando il peso di Roy Keane. "Alla Sampdoria lo ricordo molto calmo e timido. Negli anni iniziò a parlare un po' di più, ma non è mai stato uno molto loquace nello spogliatoio. In campo invece parlava eccome, insieme a Roberto Mancini era un allenatore in campo". Veron voleva sentirsi importante, ma in squadra non c'erano gelosie: "Non c'è mai stato questo problema, né alla Sampdoria né alla Lazio. Mancini non era geloso degli altri leader, con Veron e Mihajlovic erano buoni amici senza nessuna invidia". Allo United invece qualcosa è cambiato: "All'Old Trafford tutti sono importanti, ma essere leader... Non so comunque se sia questa la motivazione, di certo mi ha sorpreso che non abbia avuto fortuna in Inghilterra", ha concluso lo svedese in un'intervista a The Athletic.

