Lazio, Neville: "Flop Veron? Non è come dice Ferdinand, ve lo spiego io"

LAZIO, GARY NEVILLE SU VERON - Rio Ferdinand aveva spiegato il flop dell'ex Lazio Sebastian Veron al Manchester United dando la colpa a Roy Keane, imprescindibile per Ferguson. Ma Gary Neville, ex compagno di entrambi, prova a fornire un ragionamento pià ampio focalizzato sulla struttura del centrocampo dei Red Devils in quel periodo: "Veron era un giocatore fantastico. La ragione per cui non ha avuto successo, secondo me, è che abbiamo avuto il miglior centrocampo che il calcio inglese abbia mai prodotto e credo che produrrà mai. Beckham, Keane, Scholes e Giggs erano i quattro più grandi giocatori che il Manchester United abbia mai avuto. Avevamo una mediana a quattro che era di un altro pianeta e quello che il tecnico stava ovviamente cercando di fare era aggiungere forza e profondità e provare a inserire Veron".

IL FLOP DI VERON ALLO UNITED - "Ma il centrocampo che avevamo era piuttosto metodico, non vedevi Beckham spuntare dalla fascia sinistra e Giggs da quella destra. Erano disciplinati tatticamente, così come Scholes e Roy Keane. Ovviamente non sto dicendo che non andavano mai avanti, ma c'era un certo ordine. Invece, il modo in cui giocava Veron è lo stesso di molti giocatori attuali, come Bruno Fernandes. Ecco lui mi ricorda tanto Veron. Oggi il gioco si è sviluppato a tal punto che i giocatori possono spostarsi in diverse posizioni, c'è molta più fluidità nei sistemi e il 4-4-2 nostro non esiste più".

