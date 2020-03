Correa: "La Lazio è incredibile, sogno l'Argentina. Il mio idolo? Veron!"

Dal sogno chiamato Selección al momento magico con la Lazio, fermato solo dall'emergenza del Coronavirus, fino al gran maestro Veron. Il "Tucu" Correa si è confessato in un'intervista con '90 minutos de futbol' parlando delle sue ambizioni e non solo.

IL SOGNO ARGENTINA - "Giocare per l'Argentina è il sogno che ho da quando sono bambino e la speranza di indossare quella maglia ancora non può levarmela nessuno". Nella storia dell'Albiceleste sicuramente Messi e Maradona sono il massimo: "Se parliamo di argentini, loro due sono un gradino sopra ogni cosa. Ma se devo dire un insegnante di calcio che mi ha insegnato tutto e che è più di un idolo per me, questo è Sebastián Veron. Era come il mio papà calcistico, gli ho visto fare cose incredibili in campo".

IL MOMENTO CON LA LAZIO - Tramite le prestazioni con la Lazio quel sogno chiamato Argentina può diventare realtà: "La verità è che la Lazio sta facendo un'incredibile stagione e stiamo dando tutto per essere lì dove siamo",ha detto il Tucu. Infine, sul Coronavirus ha lanciato un messaggio: "Spero che le persone prendano la cosa seriamente perché non è uno scherzo".

Pubblicato il 21/03

