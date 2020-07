Formula 1, Sergio Perez positivo al Covid: non correrà a Silverstone

Sergio Perez è positivo al Coronavirus: il pilota messicano della Racing Point, dopo un tampone inconcludente, è stato sottoposto ad un altro test, che ha confermato la sua positività. Il 30enne, non parteciperà quindi al weekend di gara del Gran Premio di Gran Bretagna 2020 di Formula 1. Dopo il primo tampone, Perez si era messo in auto-isolamento. La gara a Silverstone non è a rischio: come anticipato tempo fa da Ross Brawn, la positività di un pilota al Covid-19 non porterà alla cancellazione della corsa. Le persone entrate in stretto contatto con Perez, fanno sapere dalla FIA, sono state messe in quarantena. La Racing Point non ha ancora annunciato il pilota che sostituirà Perez nella gara di casa del team, ma è lecito pensare che a rimpiazzarlo sia il suo connazionale Esteban Gutierrez.

