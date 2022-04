"Forza Aquile", le parole di Sarri e una vittoria che sa di riscatto: le immagini - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio risponde alla brutta sconfitta nel derby vincendo contro un Sassuolo in splendida forma e agguantando tre punti importanti per le sue ambizioni europee. Il gol di Lazzari e quello di Milinkovic, i biancocelesti si sono resi protagonisti di una prova che ha soddisfatto i tifosi, ancora amareggiati dopo il tris subito dalla Roma prima della sosta per le nazionali. A due giorni dal match contro i neroverdi, il club ha condiviso sul proprio profilo Instagram un video destinato a fare il giro dei social. A far da sottofondo alle immagini della vittoria, le parole di Sarri: "Se non hai rappresentato bene la tua gente in un derby, il riscatto che devi andare a cercare non è sportivo, ma morale".

