Francia, Mbappè si scusa: “Tristezza immensa, sarà difficile dormire”

Un errore fatale che è costato carissimo alla Francia costretta a dire addio a Euro 2020 quello di Mbappè. I Bleus salutano, contro ogni pronostico, la competizione agli ottavi di finale contro una mai doma Svizzera. Decisivo Sommer che para il quinto rigore al numero 10 francese. L'attaccante del PSG si è scusato con la propria tifoseria ed ha fatto un augurio agli elvetici molto sportivamente. Queste le sue parole su Instagram: "Molto difficile voltare pagina. La tristezza è immensa dopo questa eliminazione, non siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo. Mi dispiace per questa sanzione. Volevo aiutare la squadra ma non ci sono riuscito. Dormire sarà difficile ma purtroppo sono gli alti e bassi di questo sport che amo tanto. So che voi fan siete rimasti delusi, ma voglio comunque ringraziarvi per il vostro supporto e per aver sempre creduto in noi. La cosa più importante sarà alzarsi ancora più forti per le prossime scadenze imminenti. Congratulazioni e buona fortuna alla Svizzera".